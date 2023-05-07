Вашингтон призвали перестать переводить средства Киеву, чтобы быстрее завершить конфликт на Украине

По ее словам, причина кроется в действиях Вашингтона. Политик призвала администрацию президента США Джо Байдена перестать выделять средства киевскому режиму, а также выступить за переговоры между Россией и Украиной, чтобы разрешить конфликт, передает Newsweek со ссылкой на Кари Лейк.