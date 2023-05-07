Вашингтон призвали перестать переводить средства Киеву, чтобы быстрее завершить конфликт на Украине

Способ быстрого завершения украинского конфликта озвучила экс-кандидата в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк.
По ее словам, причина кроется в действиях Вашингтона. Политик призвала администрацию президента США Джо Байдена перестать выделять средства киевскому режиму, а также выступить за переговоры между Россией и Украиной, чтобы разрешить конфликт, передает Newsweek со ссылкой на Кари Лейк.
В Вашингтоне ранее объявили об утверждении очередного пакета военной помощи Киеву. США передадут режиму Владимира Зеленского ракеты для РСЗО HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, мины калибра 120-мм, 81-мм и 60-мм.
Ранее издание The Economist назвало госдолг Соединенных Штатов угрозой мировой, передает INFOX.