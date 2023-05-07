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Вашингтон призвали перестать переводить средства Киеву, чтобы быстрее завершить конфликт на Украине

Политика
Вашингтон призвали перестать переводить средства Киеву, чтобы быстрее завершить конфликт на Украине

Способ быстрого завершения украинского конфликта озвучила экс-кандидата в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк.

По ее словам, причина кроется в действиях Вашингтона. Политик призвала администрацию президента США Джо Байдена перестать выделять средства киевскому режиму, а также выступить за переговоры между Россией и Украиной, чтобы разрешить конфликт, передает Newsweek со ссылкой на Кари Лейк.

В Вашингтоне ранее объявили об утверждении очередного пакета военной помощи Киеву. США передадут режиму Владимира Зеленского ракеты для РСЗО HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, мины калибра 120-мм, 81-мм и 60-мм.

Ранее издание The Economist назвало госдолг Соединенных Штатов угрозой мировой, передает INFOX.
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