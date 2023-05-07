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Ученые из Сингапура выявили связь между лишним весом и проблемами с мышлением

Общество
Ученые из Сингапура выявили связь между лишним весом и проблемами с мышлением

Лишние килограммы могут ухудшить память и мышление. К такому выводу пришли ученые Наньянского технологического университета после исследования.

Результаты публикует издание «Комсомольская правда». В эксперименте принимали участие около девяти тысяч человек в возрасте от 30 до 84 лет. За испытуемыми наблюдали в период с 2018 по 2021 год.

По мнению исследователей, слишком широкая талия и «пивной живот» тесно связаны с мыслительными процессами. Таким людям гораздо сложнее что-то планировать или в целом обрабатывать информацию. У них наблюдаются проблемы с памятью и рассеянное внимание. Тяжелой задачей для упитанных людей становится и стратегическое мышление.

Однако в некоторых случаях человеку сложно избавиться от лишних килограммов. Ранее эндокринолог Ангелина Водолазка перечислила пять главных причин, которые мешают активно сжигать жир.
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