Мошенники убедили пермского экс-депутата отдать им миллион долларов

В 2019 году пострадавший начал сотрудничать с финансовыми специалистами из SaxInvest, он даже побывал в Турции на презентации. Через полтора года экс-депутат попытался снять 300 тысяч долларов, но получил письменный отказ. Затем преступники пропали и перестали выходить на связь.