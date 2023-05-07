Мошенники убедили пермского экс-депутата отдать им миллион долларов

Бывший генеральный директор пермского дочернего предприятия «Лукойл» и экс-депутат Рустям Хисаев стал жертвой мошенников. За несколько лет он обогатил злоумышленников на один миллион долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, Хисаев думал, что инвестирует средства в алмазодобывающее производство в Африке и несколько IT-компаний.
В 2019 году пострадавший начал сотрудничать с финансовыми специалистами из SaxInvest, он даже побывал в Турции на презентации. Через полтора года экс-депутат попытался снять 300 тысяч долларов, но получил письменный отказ. Затем преступники пропали и перестали выходить на связь.
Осознав, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. С аналогичными заявлениями к нему присоединились еще два предпринимателя. Общая сумма ущерба всех жертв составила 171,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о хищении, «финансистов» разыскивают сотрудники правоохранительных органов.