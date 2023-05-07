На Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы

В Северной столице завершилась подготовка к одному из главных праздников страны. Финальная репетиция парада Победы прошла на Дворцовой площади.
Шествие традиционно будет состоять из двух частей. Прохождение антикварной техники времен Великой Отечественной войны, а также современной, состоящей на вооружении российской армии. Но есть и нововведения: в торжественном шествии впервые появятся новые ракетные комплексы «Бастион», которые поступили на вооружение ВС РФ в прошлом году.
В современной части парада также поучаствуют: бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры, минометные комплексы и гаубицы, колонны «Искандеров» и зенитный ракетный комплекс С-400.
В этом году изменения коснутся и музыки: помимо привычных композиций времен Великой Отечественной войны, парад будут сопровождать звуки вальсов.