На Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы

Шествие традиционно будет состоять из двух частей. Прохождение антикварной техники времен Великой Отечественной войны, а также современной, состоящей на вооружении российской армии. Но есть и нововведения: в торжественном шествии впервые появятся новые ракетные комплексы «Бастион», которые поступили на вооружение ВС РФ в прошлом году.