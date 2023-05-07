Берлинский суд частично отменил запрет на демонстрацию флага России 9 мая

Административный суд Берлина принял решение о частичном снятии запрета на демонстрацию российских символов на 9 мая. Об этом сообщила радиостанция RBB.
Отмечается, что формально разрешается демонстрация российских символов на время мероприятий 9 мая и 17 июня. Акция на День Победы проследует от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене.
«Административный суд Берлина также разрешил демонстрацию российских флагов и символов», — сообщает радиостанция.
При этом полиция Германии подала апелляцию на данное решение суда. Ожидается, что ее рассмотрение состоится 7 мая.
Ранее акция Бессмертный полк прошла в столице Демократической республики Конго Киншасе. Сообщается, что маршем по городу прошло около 100 человек, пишет Национальная Служба Новостей.