В России создали интеллектуальный акустический «отпугиватель» птиц для аэропортов

Томские инженеры создали инновационную акустическую установку для борьбы с птицами в аэропортах.
Подобные системы используются во многих странах для предотвращения столкновений пернатых с самолетами. Однако, как пишут «Аргументы недели», новый аппарат имеет несколько преимуществ перед существующими ультразвуковыми «отпугивателями».
Российские исследователи обратили внимание, что постоянная работа звукового оборудования снижает их эффективность. Также обычные системы неизбирательны, что негативно сказывается на видах птиц, которые не представляют опасности для воздушного судна.
Для устранения этих недостатков исследователи внедрили искусственный интеллект в акустическую установку. На основе видеоинформации нейросеть принимает решение о включении или отключении системы отпугивания.
Ранее Национальная служба новостей сообщала о вынужденной посадке лайнера авиакомпании России из-за риска столкновения с птицами.