Садыр Жапаров и Вячеслав Володин возложили цветы у Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области

Президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Государственной думы Вячеслав Володин сегодня возложили цветы у Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. В церемонии также принимал участие губернатор субъекта Игорь Руденя.
По программе визита Жапарова запланированы официальная встреча с Володиным и открытие Ржевского мемориала воинам-киргизам, которые погибли во время Великой Отечественной войны на ржево-вяземском направлении.
Мемориал, суммарная площадь которого 270 кв. м, достроился в начале лета 2020 года. В общей сложности сооружение памятника обошлось в 13,9 миллионов рублей. Бюджет выделили киргизские власти из республиканского бюджета.
Ранее портал Дни.ру, что российские поисковики установили имена тысяч погибших участников Великой Отечественной войны. Район, где ведет поиски экспедиция, был местом так называемой «ржевской мясорубки» – четырех операций по уничтожению сил противника, которые позже стали именовать Ржевской битвой.