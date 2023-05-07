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В Тюменской области объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Происшествия
В Тюменской области объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации во всем регионе. Соответствующее обращение к жителям появилось в личном Telegram-канале политика.

Он отметил, что решение было принято в связи со стремительным распространением природных пожаров. Представители властей ежедневно фиксируют новые очаги возгорания, при этом ситуация усугубляется из-за жаркой погоды и сильного ветра.

«С учетом складывающейся обстановки, мною принято решение ввести режим ЧС на территории всей Тюменской области», — указал Моор.

Он добавил, что в тушении пламени задействован весь личный состав регионального управления МЧС России. Также к работе подключились пожарные десантники из других регионов и специальная техника.

Несмотря на это, к текущему моменту стабилизировать обстановку не удалось. На этом фоне губернатор подчеркнул, что нередко возгорания происходят из-за человеческого фактора и призвал граждан соблюдать все меры предосторожности.

Ранее сообщалось о пожаре в садовом товариществе «Энергостроитель» в Тюменской области. Огонь охватил 32 дачных дома.
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