Дочь актера из «Убойной силы» Тютрюмова подтвердила причину смерти артиста

Уроженец Ленобласти Тютрюмов известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила», а также Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». Артист был членом союза кинематографистов России и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров.