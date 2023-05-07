Дочь актера из «Убойной силы» Тютрюмова подтвердила причину смерти артиста

Известный по сериалу «Убойная сила» заслуженный артист России Александр Тютрюмов умер от воспалительного процесса в организме. Об этом сообщает издание Sputnik.
Дочь артиста рассказала Пятому каналу, что Тютрюмов не болел. Однако накануне своей гибели он пожаловался, что испытывает резкую боль.
Медики не смогли его спасти. Тютрюмов скончался утром воскресенья в одной из клиник Санкт-Петербурга.
Уроженец Ленобласти Тютрюмов известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила», а также Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». Артист был членом союза кинематографистов России и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров.
Прощание с актером Александром Тютрюмовым пройдет в Петербурге 10 мая.