Александр Перенджиев предложил подумать на тему проведения спецоперации РФ на Аляске

Это, к слову, может стать неплохим ответом угрозам в том числе и прибалтам. Я думаю, они там подожмут хвосты сразу. Еще я не исключаю момент, что, оставшись без военной помощи со стороны США, многие их союзники, которые долго «прикрывали» Штаты, могут оказаться в плачевном положении. Например, Польша ждет удара от Германии. Просто на фоне всех этих споров и ссор, как в Евросоюзе, так и с другими ближайшими союзниками, даже по Вишеградской группе, на Польшу нападет не Россия, а кто-то с Запада. Они, кстати, этого и ждут. Но дело в том, что нападение не произойдет, пока США поддерживают Польшу. Но в условиях, если США самим придется защищаться, Польша может оказаться под ударом от своих союзников по НАТО. Естественно, на этом фоне в Европе многие тоже начнут вспоминать, кто, кому, что должен. Я не исключаю, что разборки уже начнутся внутри НАТО и ЕС. То есть те проблемы, которые США прятали во внутрь, начнут вылезать. Кстати, в этот момент ведь даже Сербия может осмелеть и все-таки атаковать Косово и вернуть в свой состав. Кроме того, я не исключаю, что Северная Корея сможет набраться духу и атаковать Южную Корею, видя, что она осталась без американской помощи. И, как вы понимаете, Китай здесь, может тоже, не боясь ничего, атаковать Тайвань.