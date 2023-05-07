Александр Перенджиев предложил подумать на тему проведения спецоперации РФ на Аляске

Соединенные Штаты Америки не вели на своей территории ожесточенных войн. Речь не идет о горячих вооруженных конфликтах в разных точках планеты, в которые, кстати, по мнению многих историков, США ввязывались в большей степени по своей собственной инициативе. Если опустить избавление Штатов от английского владычества, истребление индейцев, прения между собой — войн на их территории не было. Их никто не бомбил и не оккупировал.
На фоне вышесказанного доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев обратил внимание на то, что, выходит, у США отсутствует опыт защиты собственных территорий. В авторской колонке для ФАН политолог предложил рассмотреть гипотетический сценарий, как могли бы развиваться события в мире, если Россия начала бы специальную военную операцию на… Аляске.
Политический сюрреализм. Колонка Александра Перенджиева
Сегодня наберусь смелости и затрону, на мой взгляд, довольно щекотливую тему. Хотел бы поговорить о специальной военной операции РФ на… Аляске. Давайте взглянем на это, как на некий сюр, фантазию. Пусть над этим поразмышляют политики, пусть поразмышляет общественность. Если на Западе об этом узнают, то пусть тоже поразмышляют.
Начну, пожалуй, с событий, которые предшествовали моим размышлениям. Во-первых, мы столкнулись с весьма серьезной террористической атакой на территорию России. Не могу здесь не вспомнить в том числе и гибель наших видных деятелей — Дарью Дугину, Владлена Татарского. Следом удар пришелся на писателя Захара Прилепина. Это все говорит о том, что внутри России развязана весьма серьезная диверсионно-террористическая война.
Во-вторых, хочу обратить внимание на постоянную помощь со стороны США Украине. И в принципе обращу внимание на ведение Штатами против России прокси-войны. Это весьма и весьма серьезный вызов России. Здесь я бы хотел обратить внимание на выступления наших политиков по двум позициям. К примеру, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не раз говорил о том, что все решения по Украине принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне, а воля США исполняется руками киевского режима. Также я обратил бы внимание на высказывание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Он заявил, что США не знают, что такое война, поэтому с легкостью о ней рассуждают. И здесь я подчеркну опять же основную мысль — у США нет опыта защиты своей территории.
В связи с этим у меня сложилось определенное представление. Это сугубо мое мнение, пусть это будет из ряда гипотетических теорий. Я предположу, как бы можно было бы быстро завершить конфликт на Украине и снять прочую напряженность в мире. Я говорю о начале спецоперации по демилитаризации Аляски. На самом деле, Соединенные Штаты, как и на Украине создали там инфраструктуру для осуществления агрессии против России. Наверное, США будут создавать и в Северной Европе подобную инфраструктуру для нападения на северные и арктические рубежи РФ. Об этом я говорил и раньше. Здесь мы продолжаем эту тему по части взаимосвязей украинского кризиса и борьбы за арктические ресурсы.
Давайте рассмотрим такой гипотетический вариант. С одной стороны, мы вроде боимся столкнуться с США. Дескать ядерная держава, угроза ядерной войны и прочее. Но ведь США уже перешли все красные линии, и эта угроза давно витает в облаках. А ожидать, когда с территории Аляски начнется агрессия против России, наверное, не совсем правильно. Проще применить превентивную тактику на их территории. В определенном смысле мы эту тактику и применили, когда начали СВО на Украине.
Здесь могут возникнуть возражения: война на два фронта — это тяжело. На самом же деле может быть с точностью наоборот. Это не война на два фронта, а как раз война по уничтожению всех фронтов сразу.
Итак, спецоперация по демилитаризации Аляски. Здесь можно было бы поставить вопрос о возвращении Аляски в состав России. Отмечу, что с 1961 года США незаконно владеют этой территорией. Надо вспомнить, что Аляска была передана США на 100 лет. Я подчеркиваю, передана, не продана. Это давно доказано историками. И еще раз, незаконно США владеют территорией Аляски. Я, как независимый эксперт, могу говорить такие вещи, которые пока не позволено говорить официальным лицам.
Но что нам это дает? А то, что США естественно при таком развитии событий прекратит всяческую поддержку Украины, потому что будут вынуждены защищаться на своей территории. Но они же привыкли воевать только на чужой территории, против кого-то, даже чужими руками, а собственными силами они не защищались.
С другой стороны, как только будет начата такая операция, США никоим образом не смогут больше никому оказать поддержку — Тайваню, Украине и другим. При таком раскладе наши войска, я уверен, разгромят в конечном итоге киевский режим, который останется без помощи Соединенных штатов Америки. Кстати, сейчас, скорее всего, они будут пытаться всю свою технику начинать перебрасывать уже на собственную территорию из Польши, к примеру.
Это, к слову, может стать неплохим ответом угрозам в том числе и прибалтам. Я думаю, они там подожмут хвосты сразу. Еще я не исключаю момент, что, оставшись без военной помощи со стороны США, многие их союзники, которые долго «прикрывали» Штаты, могут оказаться в плачевном положении. Например, Польша ждет удара от Германии. Просто на фоне всех этих споров и ссор, как в Евросоюзе, так и с другими ближайшими союзниками, даже по Вишеградской группе, на Польшу нападет не Россия, а кто-то с Запада. Они, кстати, этого и ждут. Но дело в том, что нападение не произойдет, пока США поддерживают Польшу. Но в условиях, если США самим придется защищаться, Польша может оказаться под ударом от своих союзников по НАТО. Естественно, на этом фоне в Европе многие тоже начнут вспоминать, кто, кому, что должен. Я не исключаю, что разборки уже начнутся внутри НАТО и ЕС. То есть те проблемы, которые США прятали во внутрь, начнут вылезать. Кстати, в этот момент ведь даже Сербия может осмелеть и все-таки атаковать Косово и вернуть в свой состав. Кроме того, я не исключаю, что Северная Корея сможет набраться духу и атаковать Южную Корею, видя, что она осталась без американской помощи. И, как вы понимаете, Китай здесь, может тоже, не боясь ничего, атаковать Тайвань.
Такой гипотетический сценарий предполагает определенные риски, я их не исключаю. Но в определенном смысле это дает больше шансов на успех, чем просто Россия будет обороняться от США на той же Украине. Быть может стоит прямо заставить США воевать на своей территории. Да, они будут совершать диверсии на территории нашей страны, но, хочу заменить, они уже это делают. Они давно против нас воюют, а мы только обороняемся, но еще не контратакуем. Вот в чем дело. Мы все предупреждаем США, вы перешли красные линии. Вы перешли красные линии! Мы только грозимся ответить. А уже попытка удара по Кремлю произошла...
Назовем эту теорию серией гипотетических фантазий. Пусть считают, что я с таким юмором решил подойти к политическому анализу. Прошу не воспринимать это серьезно, но как мы порой говорим, в каждой шутке есть доля шутки.
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