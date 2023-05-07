Православным россиянам рассказали, что запрещено делать 7 мая

Седьмого мая церковь отмечает важный для всех православных россиян праздник – Евсеев день. Стало известно, от каких занятий лучше отказаться в эту дату.
Список опубликовало издание «Утро.ру». По сообщениям экспертов, нужно особенно внимательно относиться к животным. Стоит одарить их любовью и заботой. Для тех, кто обижает питомцев, оставшийся год наполнится семейными ссорами и болезнями.
В праздник важно не отказывать в помощи тем, кто о ней просит. В противном случае человека ожидают проблемы финансового плана.
Авторы издания делают акцент на том, что Евсеев день важно отпраздновать в кругу родственников. При этом не стоит планировать шумные вечеринки и знакомиться с новыми людьми. Это может обернуться разочарованиями в будущем.
Нередко именно на майские праздники пары планируют свадьбу. Однако священник Николай Бабкин призвал переносить такие мероприятия на лето. Он перечислил наиболее благоприятные даты для самого важного события в жизни влюбленных.