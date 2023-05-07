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На Западе считают контрнаступление ВСУ «подготовкой почвы» к переговорам с Москвой

Политика
На Западе считают контрнаступление ВСУ «подготовкой почвы» к переговорам с Москвой

Западные чиновники предполагают, что возможная контратака украинских войск поможет подготовить условия для переговоров Киева и Москвы, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Американские и европейские власти также перестали скептически относиться к участию Китая в урегулировании конфликта, сообщили авторы издания.

«Запланированное весеннее контрнаступление Украины может подготовить почву для переговоров между Киевом и Москвой к концу года, и Китай может помочь привлечь Россию за стол переговоров», — передает WSJ со ссылкой на источники в администрации ЕС и США

По мнению аналитиков, эта позиция стала сдвигом в западных правительственных кругах. Чиновники рассказали изданию, что причиной этого стало понимание необходимости мирного урегулирования украинского кризиса.

Ранее в Китае сообщили о готовности продвигать идею переговоров для решения конфликта. Соответствующее заявление главы МИД КНР опубликовала Национальная служба новостей.
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