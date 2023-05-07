Школьники из Салехарда победили на международном музыкальном конкурсе в Петербурге

Юные салехардцы показали успех на Международном открытом конкурсе искусств и исполнительного мастерства «Виват, Петербург». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Конкурс прошел в Санкт-Петербурге. Лауреатами стали учащиеся фортепианного отделения Детской школы искусств им. Е.В. Образцовой.
Юные таланты получили дипломы 1,2 и 3 степени. Также 10 детей из Салехарда заняли почетные места на конкурсе, пишет «Север-Пресс».
Ранее в Москве состоялось состязание чтецов «СТИХийный баттл». Данное мероприятие прошло в рамках крупнейшей всероссийской олимпиады школьников по литературе 2022/2023 учебного года. Участие в нем приняли свыше 300 школьников из 88 регионов России.