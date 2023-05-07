Школьники из Салехарда победили на международном музыкальном конкурсе в Петербурге

Ранее в Москве состоялось состязание чтецов «СТИХийный баттл». Данное мероприятие прошло в рамках крупнейшей всероссийской олимпиады школьников по литературе 2022/2023 учебного года. Участие в нем приняли свыше 300 школьников из 88 регионов России.