«Вылетишь из студии!»: Александр Гордон поставил на место обидчицу Юлии Барановской

Во время передачи участница, у которой не так давно отобрали ребенка, начала хамить бывшей супруге футболиста Андрея Аршавина. Звезда очень удивилась недостойному поведению женщины и не нашла, что ответить. Но Гордон в резкой вступился за коллегу и даже пригрозил вызвать охрану, чтобы вывести грубиянку из студии.