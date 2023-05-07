«Вылетишь из студии!»: Александр Гордон поставил на место обидчицу Юлии Барановской

Ведущий шоу «Мужское / Женское» Александр Гордон во время последнего выпуска жестко поставил на место одну из героинь программы, которая нагрубила его соведущей Юлии Барановской.
Во время передачи участница, у которой не так давно отобрали ребенка, начала хамить бывшей супруге футболиста Андрея Аршавина. Звезда очень удивилась недостойному поведению женщины и не нашла, что ответить. Но Гордон в резкой вступился за коллегу и даже пригрозил вызвать охрану, чтобы вывести грубиянку из студии.
«Если ты продолжишь хамить, то вылетишь из этой студии! Потому что слова правды не сказала здесь еще», — заметил ведущий.
Слова Александра Гарриевича подействовали на женщину, она перестала вести себя неподобающе.
Ранее зрители шоу «Мужское / Женское» предложили ведущим перейти с Первого канала в другую программу на «России-1».