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«Вылетишь из студии!»: Александр Гордон поставил на место обидчицу Юлии Барановской

Шоу-бизнес
«Вылетишь из студии!»: Александр Гордон поставил на место обидчицу Юлии Барановской

Ведущий шоу «Мужское / Женское» Александр Гордон во время последнего выпуска жестко поставил на место одну из героинь программы, которая нагрубила его соведущей Юлии Барановской.

Во время передачи участница, у которой не так давно отобрали ребенка, начала хамить бывшей супруге футболиста Андрея Аршавина. Звезда очень удивилась недостойному поведению женщины и не нашла, что ответить. Но Гордон в резкой вступился за коллегу и даже пригрозил вызвать охрану, чтобы вывести грубиянку из студии.

«Если ты продолжишь хамить, то вылетишь из этой студии! Потому что слова правды не сказала здесь еще», — заметил ведущий.

Слова Александра Гарриевича подействовали на женщину, она перестала вести себя неподобающе.

Ранее зрители шоу «Мужское / Женское» предложили ведущим перейти с Первого канала в другую программу на «России-1».
Мужское / Женское Гордон барановская
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