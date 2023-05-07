Научный сотрудник РАН Дейч объяснила, почему все больше стран хотят вступить в БРИКС

Некоторые государства мира хотят присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), чтобы противостоять диктату со стороны США. На это указала ведущий научный сотрудник Института Африки РАН Татьяна Дейч.
По словам эксперта, уже сейчас получить членство в организации стремятся Аргентина и Турция. В аналогичной ситуации находятся Египет, Иран, Саудовская Аравия и Индонезия.
«Те государства, которые не хотят подчиняться диктату США, хотят присоединиться к БРИКС», — подчеркнула Дейч в беседе с РИА Новости.
Она добавила, что в настоящее время происходит формирование многополярной системы миры. Соответствующий процесс уже начался.
Ранее власти Алжира изъявили желание вступить в альянс. При этом президент республики Абдельмаджид Теббун отметил, что бюджет банка БРИКС превышает активы Всемирного банка.