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Главком сухопутных войск ВСУ Сырский назвал напряженной обстановку на Артемовском направлении

Армия
Главком сухопутных войск ВСУ Сырский назвал напряженной обстановку на Артемовском направлении

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский приехал на позиции ВСУ на Артемовском направлении. Он также прокомментировал сложившуюся обстановку в указанном районе.

Сырский обсудил с украинскими командирами ряд вопросов. В частности, меры по усилению обороны Бахмута (Артемовска), а также принятие «необходимых оперативных решений». Главком сухопутных войск ВСУ утверждает, что обстановка в данном районе «напряженная, но контролируемая».

Освобождением Бахмута от подразделений ВСУ занимаются бойцы ЧВК «Вагнер». Минобороны России ранее направило «оркестру» боевое распоряжение, в котором пообещало предоставить необходимое количество боеприпасов, сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин.
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