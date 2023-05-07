Главком сухопутных войск ВСУ Сырский назвал напряженной обстановку на Артемовском направлении

Сырский обсудил с украинскими командирами ряд вопросов. В частности, меры по усилению обороны Бахмута (Артемовска), а также принятие «необходимых оперативных решений». Главком сухопутных войск ВСУ утверждает, что обстановка в данном районе «напряженная, но контролируемая».