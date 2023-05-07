«Мы окрепли внутри»: профессор Пономарева рассказала, как изменилась Россия при Владимире Путине

Ровно 23 года назад, 7 мая 2000 года в Большом Кремлевском дворце состоялась первая инаугурация Владимира Путина на пост президента Российской Федерации. Он сменил Бориса Ельцина и стал вторым главой страны после распада СССР. В беседе с корреспондентом ФАН профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, историк, публицист Елена Пономарева отметила изменения, произошедшие в стране за время президентства Путина.
31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента России. На должность временно исполняющего обязанности главы государства был назначен действовавший председатель правительства России Путин. Впоследствии он одержал победу на президентских выборах в марте 2000 года, набрав более 52% голосов.
Пожалуй, многие эксперты, историки, если не все вкупе, назовут 2000-е годы в жизни России не самыми светлыми. Так, профессор Пономарева отметила, что Россия в то время больше напоминала полуколонию с «совершенно разрушенной экономикой» и погрязшем в коррупции правительстве. Президентом вот такой страны стал Владимир Путин.
«Не просто коррумпированное чиновничество, а чиновничество, которое не умело и не хотело работать на страну. Их волновали исключительно личные интересы. Была фактически разрушена система военной безопасности, силовые структуры находились в сложной ситуации. На самом деле, если бы американцы хотели победить Россию, надо было в 90-е годы брать ее в ежовые рукавицы. Но, видимо, они думали, что будет достаточно того компрадорского режима, который находился в те годы у власти. Они думали, что так и будет продолжаться, но с того времени прошло много лет. Много было сделано, естественно, через трудности, через потери», — отметила историк.
С течением времени страна изменилась. Сегодня Россия другая, говорит Елена Пономарева. По ее мнению, именно поэтому в современных реалиях государство может выдерживать тот прессинг, который «ведется по всем фронтам гибридной войны против нашей страны со стороны Коллективного запада». И в этом безусловно, есть заслуга российского лидера.
«Мы знаем, многие проблемы сегодня существуют, и их нужно устранять. Но даже с учетом существующих противоречий, проблем, все равно Россия может бросить вызов тем угрозам, которые исходят от наших потенциальных, реальных противников. Во многом, конечно, это заслуга действующего президента и его ближнего круга, с которым он пытался, старался что-то сделать. Результат на лицо. Конечно, это далеко не все, что можно сказать о президенте. Но основное то, что в эти тяжелейшие условия гибридной войны, в которой мы находимся, пожалуй, с 2014 года, если не раньше, стало возможным преодолеть в силу того, что мы окрепли внутри и были изменены принципиальные организационные системные подходы», — резюмировала профессор Пономарева.
В целях обеспечения макроэкономической и политической стабильности страны, Владимир Путин с опорой на правительство сфокусировал внимание на создании институтов хозяйствования, свойственных современному рынку и принципам демократии с ориентировкой на особенности России. Его внутреннюю политику многие историки назвали ни чем иным, как осознанным решением усовершенствовать страну.
Ранее президент России Владимир Путин дал распоряжение властям вынести идеи по «промышленной реновации» до 1 июня. Проект предусматривает строительство мультимодальных индустриальных парков.