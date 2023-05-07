«Мы окрепли внутри»: профессор Пономарева рассказала, как изменилась Россия при Владимире Путине

С течением времени страна изменилась. Сегодня Россия другая, говорит Елена Пономарева. По ее мнению, именно поэтому в современных реалиях государство может выдерживать тот прессинг, который «ведется по всем фронтам гибридной войны против нашей страны со стороны Коллективного запада». И в этом безусловно, есть заслуга российского лидера.