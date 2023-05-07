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Телефонные мошенники украли около 200 тысяч рублей у жительницы Ноябрьска

Происшествия
Телефонные мошенники украли около 200 тысяч рублей у жительницы Ноябрьска

Телефонные мошенники смогли увести у жительницы Ноябрьска порядка 194 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Потерпевшая обратилась в полицию 4 мая. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками банка и сообщили, что на нее пытаются открыть кредит, пишет «Север-Пресс».

Следуя указаниям аферистов, женщина передала им 194 тысячи рублей. По данному факту было возбужденно уголовное дело.

Ранее экстрасенсы-мошенники украли у россиянок 24 миллиона рублей. Мошенники искали в соцсетях людей, которые находились в сложной жизненной ситуации, и предлагали снять порчу.
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