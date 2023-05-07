Президент МОК Бах заявил о принятых усилиях для возвращения спортсменов из России в турниры

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что прилагаются все усилия для возвращения россиян и белорусов на международные соревнования, сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.
По словам Баха, этот вопрос активно обсуждается на совещаниях с международными федерациями. Кроме того, президент МОК отметил, что они надеются решить этот вопрос к Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.
В своей речи спортивный чиновник подчеркнул важность принятия правильного решения со стороны международных федераций. Ведь, несмотря на право выражать свою позицию, недопущение атлетов из России и Белоруссии до международных соревнований будет означать лишение других спортсменов возможности гордиться своими выступлениями.
Ранее сообщалось, что представитель МОК Джеймс Маклеод раскритиковал решение Украины бойкотировать соревнования с участием россиян. По его мнению, было слишком много резких формулировок со стороны Киева.