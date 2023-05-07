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Премьер-министр Словакии Хегер подал в отставку

Политика
Премьер-министр Словакии Хегер подал в отставку

Глава правительства Словакии Эдуард Хегер обратился к президенту Зузане Чапутовой с просьбой освободить его от должности премьер-министра.

Об этом сообщают argumenti.ru со ссылкой на местные средства массовой информации. Причиной отставки премьера стало увольнение нескольких членов его кабинета. В частности, глава МИД Словакии ранее подал прошение о своей отставке.

Согласно законодательству страны Чапутова имеет право самостоятельно назначить нового главу правительства. Авторы статьи отмечают, что позже может состояться встреча Хегера с главой Словакии.

Ранее лидер оппозиции страны Роберт Фицо заявил, что Братислава прекратит снабжать Украину оружием в случае его победы на выборах.
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