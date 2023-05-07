«Жаль, что сейчас нет высшей меры за саботаж»: Георгий Тесля-Герасимов о паникерах и их лжи в Донбассе

Местные жители, конечно, переживают, потому что канонада, обстрелы — стрелковый бой слышен. Естественно, здесь очень часто задают вопросы как, когда и не будет ли чего — ну, панику сеют, на самом деле. Ну, находятся такие люди из числа местных жителей (им же не залезешь в голову, в душу), которые сеют панику непосредственно в населенном пункте. И паника это разносится и сказывается на морально-психологическом состоянии остального населения. Но, естественно, ведется с ними работа: объясняют, что никакого захвата населенных пунктов Вооруженными силами Украины не будет, что все в порядке, не переживайте, это все саботаж.