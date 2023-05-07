«Жаль, что сейчас нет высшей меры за саботаж»: Георгий Тесля-Герасимов о паникерах и их лжи в Донбассе

Вряд ли в мирной жизни люди задумываются, как важно сохранять здравомыслие в зоне боевых действий. Паника, которая распространяется среди населения, где расположены боевые части ВС РФ, серьезно осложняет решение поставленных перед военными задач. В своей колонке ФАН актер Георгий Тесля-Герасимов, который сейчас воюет добровольцем в Донбассе, называет распространение паники саботажем. Потому что российская армия со всеми украинскими провокациями справляется вполне успешно.
Рубежи под защитой — отставить панику! Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Обострились прорывы здесь, на нашем направлении, попытки прорваться частичными группами, проверка боем, местами диверсионно-разведывательными группами. В основном это ночь, поздно под утро, поздно вечером. Мы, российская армия, благополучно и, так сказать, без особых трудностей отбиваем эти атаки, отбрасываем их, давая понять, что здесь бесполезно что-либо предпринимать со стороны Вооруженных сил Украины.
Сегодня ночью также был предпринят прорыв в определенном месте. На позициях была проверка боем, но уверенно и надежно мы дали понять, что все попытки предпринять прорыв бесполезны. По всему направлению здесь уверенно отбрасывают их назад.
Местные жители, конечно, переживают, потому что канонада, обстрелы — стрелковый бой слышен. Естественно, здесь очень часто задают вопросы как, когда и не будет ли чего — ну, панику сеют, на самом деле. Ну, находятся такие люди из числа местных жителей (им же не залезешь в голову, в душу), которые сеют панику непосредственно в населенном пункте. И паника это разносится и сказывается на морально-психологическом состоянии остального населения. Но, естественно, ведется с ними работа: объясняют, что никакого захвата населенных пунктов Вооруженными силами Украины не будет, что все в порядке, не переживайте, это все саботаж.
Жаль, что у нас сейчас нет такой высшей меры наказания за саботаж в обстоятельствах боевых действий, которую надо приводить в исполнение. Это во многом помогло бы и дало понять людям (и военным, и местным жителям), что такое саботаж. Многие бы задумались, стоит ли говорить ложную информацию, либо не стоит.
Мы уверенно идем вперед, такие вот дела. Рубежи все под защитой, и беспокоиться, слава Богу, не о чем.
Всех с наступающим праздником, замечательным нашим великим праздником 9 Мая!
Спасибо! С вами был Георгий Тесля-Герасимов.
Храни вас всех Господь и ваших близких!