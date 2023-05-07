В России к концу года появятся около 30 новых магазинов Befree

Руководство петербургского бренда одежды Befree намерено в два раза увеличить торговые площади. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник», сославшись на источники.
Как стало известно, до конца текущего года компания планирует открыть порядка 30 новых магазинов по всей России. Таким образом организация надеется увеличить продажи как минимум на 30 процентов.
При этом за последние шесть месяцев Befree уже обустроила 23 дополнительные торговые точки. Их общая площадь составила 37 тысяч квадратных метров, из-за чего бренд был вынужден значительно расширить предлагаемый ассортимент одежды.
В будущем компания собирается выпускать коллекции, созданные в партнерстве с современными художниками и звездами. Соответствующими планами поделилась руководитель специальных проектов фирмы Лима Липа.
Меж тем в России продолжается работа над импортозамещением производства самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet. Ожидается, что проект будет реализован на два года раньше заявленного срока.