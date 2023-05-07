Полиция Молдавии задержала 27 участников протеста в Кишиневе

Полиция Молдавии задержала 27 участников оппозиционного митинга в Кишиневе из-за «подозрительного поведения». Об этом сообщил генеральный инспекторат республики.
Согласно сообщению ведомства, четыре задержанных дали признание, что участие в митинге приняли за денежное вознаграждение. Правоохранители напомнили, что ответственность за правонарушения, во время протеста, лежит на организаторах.
«27 человек с подозрительным поведением были доставлены в полицию для установления личности и оформления документов», — говорится в сообщении инспектората.
Одним из организаторов акции стала оппозиционная организация «Движение за народ». Представители объединения обвинили властей Молдавии в незаконных действиях полиции.
Ранее правоохранители Молдавии провели обыски в здании мэрии Кишинева. По мнению мэра города, таким образом власти страны надеялись сорвать крупный форум в городе, пишет Национальная Служба Новостей.