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Полиция Молдавии задержала 27 участников протеста в Кишиневе

Политика
Полиция Молдавии задержала 27 участников протеста в Кишиневе

Полиция Молдавии задержала 27 участников оппозиционного митинга в Кишиневе из-за «подозрительного поведения». Об этом сообщил генеральный инспекторат республики.

Согласно сообщению ведомства, четыре задержанных дали признание, что участие в митинге приняли за денежное вознаграждение. Правоохранители напомнили, что ответственность за правонарушения, во время протеста, лежит на организаторах.

«27 человек с подозрительным поведением были доставлены в полицию для установления личности и оформления документов», — говорится в сообщении инспектората.

Одним из организаторов акции стала оппозиционная организация «Движение за народ». Представители объединения обвинили властей Молдавии в незаконных действиях полиции.

Ранее правоохранители Молдавии провели обыски в здании мэрии Кишинева. По мнению мэра города, таким образом власти страны надеялись сорвать крупный форум в городе, пишет Национальная Служба Новостей.
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