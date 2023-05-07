Автоколонна миротворцев ООН подорвалась на мине в центральной части Мали

Бамако, 7 мая. Семь миротворцев получили ранения в результате взрыва мины в малийском регионе Мопти. Об этом сообщили представители многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).
Самодельное взрывное устройство сработало, когда автоколонна двигалась к северу от города Дуэнца. Пострадавших немедленно доставили в больницу и оказали им помощь.
Местные СМИ отметили, что боевики стали гораздо активнее в преддверии ежегодного заседания о решении продления мандата многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА). По мнению журналистов, атаки являются спланированной акцией, которая призвана оправдать присутствие «голубых касок» в Мали.
Сами граждане республики уже давно недовольны деятельностью МИНУСМА. Местные общественники выступают против продления мандата и призывают выдворить миротворцев из государства.
Ранее МИД Мали ввел ограничение на передвижение контингента ООН по территории страны. Причиной такого решения стал высокий уровень преступности среди «голубых касок». Жители утверждают, что сотрудники миссии отличаются жестокостью и часто прибегают к насилию.