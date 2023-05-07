Автоколонна миротворцев ООН подорвалась на мине в центральной части Мали

Ранее МИД Мали ввел ограничение на передвижение контингента ООН по территории страны. Причиной такого решения стал высокий уровень преступности среди «голубых касок». Жители утверждают, что сотрудники миссии отличаются жестокостью и часто прибегают к насилию.