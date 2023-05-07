Российские военнослужащие ликвидировали замкома 91-й бригады ВСУ «Феникса»

Известно, что Бондаренко «выполнял боевое задание» и осуществлял вооруженное сопротивление российским войскам. Его ликвидировали у села Новоселка Волновахского района Донецкой Народной Республики. При этом не уточняется, при каких обстоятельствах он погиб.