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Российские военнослужащие ликвидировали замкома 91-й бригады ВСУ «Феникса»

Армия
Российские военнослужащие ликвидировали замкома 91-й бригады ВСУ «Феникса»

Армия России уничтожила заместителя командира 91-й бригады ВСУ Вадима Бондаренко, известного по позывному «Феникс». Об этом сообщает издание «Русская весна».

Известно, что Бондаренко «выполнял боевое задание» и осуществлял вооруженное сопротивление российским войскам. Его ликвидировали у села Новоселка Волновахского района Донецкой Народной Республики. При этом не уточняется, при каких обстоятельствах он погиб.

Ранее командира роты 93-й бригады ВСУ Александра Немашкало (известен под позывным «Севен») ликвидировали в боях за Бахмут, где работают исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». Его уничтожили в результате удара по бронетехнике ВСУ.
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