РПЛ назвала дату награждения «Зенита» в случае досрочного чемпионства

Футбольный клуб «Зенит» может досрочно получить чемпионский титул в 26-м туре Российской премьер-лиги, если одержит победу над «Спартаком». О том, что команду наградят только 13 мая, сообщил президент РПЛ Александр Алаев каналу «Матч ТВ».