РПЛ назвала дату награждения «Зенита» в случае досрочного чемпионства

Футбольный клуб «Зенит» может досрочно получить чемпионский титул в 26-м туре Российской премьер-лиги, если одержит победу над «Спартаком». О том, что команду наградят только 13 мая, сообщил президент РПЛ Александр Алаев каналу «Матч ТВ».
Глава Лиги заявил, что, по согласованию с петербургским клубом, вручение награды пройдет на домашнем матче с «Краснодаром» в субботу, 13 мая.
Встреча 26-го тура со «Спартаком» начнется в 18:00 по московскому времени 7 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Сине-бело-голубые предыдущие четыре сезона подряд становились чемпионами России.
Ранее стало известно, что «Реал Мадрид» впервые с 2014 года выиграл чемпионат Испании по футболу.