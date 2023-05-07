Врио главы Запорожской области Балицкий заявил об эвакуации более 1500 жителей из прифронтовых районов

Более 1500 жителей прифронтовых районов Запорожья были эвакуированы оперативными службами региона, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий.
По словам политика, эвакуация была проведена в пяти районах и двух городах, расположенных близ линии боевого соприкосновения. Из опасной зоны были вывезены 1552 человека, включая 632 детей и 145 пациентов психоневрологической клиники, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Также врио главы региона отметил, что часть жителей покинули прифронтовые территории самостоятельно на личном транспорте. Эвакуированные граждане будут временно размещены в других населенных пунктах области, добавил политик.
Ранее Национальная служба новостей сообщала, что вывоз жителей прифронтовых территорий проводится на добровольной основе. Об этом заявлял руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.