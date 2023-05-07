Врио главы Запорожской области Балицкий заявил об эвакуации более 1500 жителей из прифронтовых районов

По словам политика, эвакуация была проведена в пяти районах и двух городах, расположенных близ линии боевого соприкосновения. Из опасной зоны были вывезены 1552 человека, включая 632 детей и 145 пациентов психоневрологической клиники, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.