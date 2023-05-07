Футбольный турнир «Под флагом дружбы» проведут в Петербурге в рамках Дней Латинской Америки

Международный футбольный турнир «Под флагом дружбы» состоится в Северной столице во второй половине текущего месяца. Подробностями в беседе с изданием «Петербургский дневник» поделился глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев.
Соревнование будет приурочено к проведению Дней Латинской Америки, которые запланированы на 11–19 мая. При этом собеседник агентства отметил, что у многих россиян дынный регион ассоциируется с футболом и легионерами петербургского «Зенита».
«Памятуя об этом, мы решили также провести и спортивное мероприятие: 19 мая в 11:00 на малой спортивной арене стадиона "Петровский" стартует международный футбольный турнир "Под флагом дружбы"», — уточнил чиновник.
Он добавил, что болельщиков ждут матчи между студенческими командами сразу из нескольких стран. Среди них сборные Латинской Америки, Кубы и Колумбии. Также приглашение получили Иран, Индия, Монголия и Мьянма.
Ранее сообщалось, что 18 мая в Петербурге стартует Международный книжный салон. Соответствующие мероприятия будут посвящены самым знаковым событиям 2023 года.