Собчак прокомментировала шутку Харламова о «влиятельных друзьях» в России

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала шутку резидента Comedy Club. Гарика Харламова о «влиятельных друзьях» в России, сообщает Утро.ру.
Харламов высмеял Собчак во время выступления на сцене Comedy Club. Комик исполнил песню, в которой в шуточной форме назвал причину решения журналистки остаться в России.
«Все задаются вопросом: как? Видимо, есть возможность старых позвать друзей», — пропел Харламов в своей песне.
Собчак в свою очередь не проигнорировала эту шутку и в своих социальных сетях ответила Харламову. Она написала, что считает юмор комика остроумным и добавила, что амплуа журналистки с «влиятельными друзьями» помогает ей до сих пор находиться России.
«Мне кажется, потому оставили, чтобы все именно так и думали», — написала Собчак.
Ранее сообщалось, что Собчак выложила в Сеть неудачное фото с актрисой Кристиной Асмус. Снимок был сделан на предпремьерном показ фильма «Вызов».