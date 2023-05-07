Совет Лиги арабских государств одобрил возвращение Сирии в организацию

Главы МИД стран-участниц Лиги арабских государств (ЛАГ) выразили поддержку возвращению Сирии в региональную организацию, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирака Ахмед ас-Сахаф.
По его словам, соответствующее решение принял Совет ЛАГ. Главы МИД государств-членов организации собрались для этого на заседании 7 мая.
Президент Сирии Башар Асад во время встречи со специальным посланником Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем ранее заявил, что Дамаск видит перспективу экономического развития в отказе от доллара в расчетах. Американскую валюту глава САР предложил заменить на юань.