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Совет Лиги арабских государств одобрил возвращение Сирии в организацию

Политика
Совет Лиги арабских государств одобрил возвращение Сирии в организацию

Главы МИД стран-участниц Лиги арабских государств (ЛАГ) выразили поддержку возвращению Сирии в региональную организацию, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирака Ахмед ас-Сахаф.

По его словам, соответствующее решение принял Совет ЛАГ. Главы МИД государств-членов организации собрались для этого на заседании 7 мая.

Президент Сирии Башар Асад во время встречи со специальным посланником Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем ранее заявил, что Дамаск видит перспективу экономического развития в отказе от доллара в расчетах. Американскую валюту глава САР предложил заменить на юань.
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