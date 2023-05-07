Враждующие стороны Судана обвиняют друг друга в нарушении недельного перемирия

Суданская армия, в свою очередь, сообщила, что им удалось уничтожить иностранного снайпера, но его национальность пока неизвестна. Также они подтвердили, что продолжают наблюдение за СБР, которые неделю назад были переброшены из Южного Дарфура в Хартум.