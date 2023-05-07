Враждующие стороны Судана обвиняют друг друга в нарушении недельного перемирия

Эр-Рияд, 7 мая. Перемирие между враждующими сторонами в Судане, предложенное Межправительственным органом по развитию восточноафриканских стран (МОВР) было сорвано, пишут арабские СМИ.
Несмотря на соглашение о прекращении вооруженного столкновения, суданская армия и Силы быстрого реагирования (СБР) возобновили бои в Хартуме. Кроме того, участники конфликта продолжают обмениваться взаимными обвинениями.
Согласно сообщению местных источников, ВС республики совершили налет на позиции СБР.
«Во время столкновений были убиты военные и уничтожено несколько транспортных средств», — сказано в заявлении Сил быстрого реагирования.
Суданская армия, в свою очередь, сообщила, что им удалось уничтожить иностранного снайпера, но его национальность пока неизвестна. Также они подтвердили, что продолжают наблюдение за СБР, которые неделю назад были переброшены из Южного Дарфура в Хартум.
Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан приветствовал представителей обеих сторон боестолкновения в Джидде для проведения мирного диалога.