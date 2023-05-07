Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые вызывают головную боль

Причиной головной боли могут стать некоторые продукты в рационе — например, сыр. Такого мнения придерживается диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, какие блюда стоит исключить из своего меню.
Слова специалиста приводит издание «Утро.ру». По мнению врача, в первую очередь нужно отказаться от алкоголя и копченостей. Они ухудшают кровообращение в голове. Если у человека уже выявили проблемы со здоровьем, эти продукты только усугубят положение.
В списке эксперта также оказался сыр. Не стали исключением и десерты. Сладкое может стать причиной головной боли. Диетолог подчеркнула, что такими свойствами обладает и шоколад.
Однако не стоит полностью отказываться от лакомств. Ранее врач Сергей Алендеев перечислил блюда с содержанием сахара, которые полезны для здоровья. Он призвал не бояться употреблять эти продукты, так как нанести вред гарантированно они могут только диабетикам.