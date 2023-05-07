Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые вызывают головную боль

Однако не стоит полностью отказываться от лакомств. Ранее врач Сергей Алендеев перечислил блюда с содержанием сахара, которые полезны для здоровья. Он призвал не бояться употреблять эти продукты, так как нанести вред гарантированно они могут только диабетикам.