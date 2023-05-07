Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили 22 украинских беспилотника над Черным морем

Ночью в воскресенье над акваторией Черного моря российскими средствами ПВО были обнаружены 22 украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге 7 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российская ПВО уничтожила все ударные БПЛА украинских военных. В результате инцидента никто не пострадал.
Дроны были уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов. Часть из них была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы.
В субботу Конашенков сообщил, что ВС России уничтожили 32 украинских беспилотника в зоне спецоперации. Российские войска уничтожили три ракеты РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.