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Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили 22 украинских беспилотника над Черным морем

Армия
Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили 22 украинских беспилотника над Черным морем

Ночью в воскресенье над акваторией Черного моря российскими средствами ПВО были обнаружены 22 украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге 7 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российская ПВО уничтожила все ударные БПЛА украинских военных. В результате инцидента никто не пострадал.

Дроны были уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов. Часть из них была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы.

В субботу Конашенков сообщил, что ВС России уничтожили 32 украинских беспилотника в зоне спецоперации. Российские войска уничтожили три ракеты РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.
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