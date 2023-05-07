Эксперт Абрамов оценил перспективы роста фондового рынка России в ближайшие 3 месяца

В последние дни можно было наблюдать коррекцию на российском фондовом рынке. Май традиционно является неблагоприятным для биржи месяцем. В 2023 году это совпало с тем, что индекс ММВБ вырос на 30% с начала года и многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по ряду позиций. Вместе с этим некоторые компании уже объявили о дивидендах и после этого некоторые ценные бумаги «просели».