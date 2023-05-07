Эксперт Абрамов оценил перспективы роста фондового рынка России в ближайшие 3 месяца

В последние дни можно было наблюдать коррекцию на российском фондовом рынке. Май традиционно является неблагоприятным для биржи месяцем. В 2023 году это совпало с тем, что индекс ММВБ вырос на 30% с начала года и многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по ряду позиций. Вместе с этим некоторые компании уже объявили о дивидендах и после этого некоторые ценные бумаги «просели».
Экономический обозреватель Вячеслав Абрамов рассказал корреспонденту ФАН о перспективах развития фондового рынка России на ближайшие 3 месяца.
«Макроэкономическая среда, конечно, все еще важна, а санкции, по большому счету, теряют свою значимость, хоть и доставляют ряд неудобств. Тем не менее экономика адаптируется. Доход от нефтегазовых доходов сократился, но дисконт по отношению к российской нефти Urals по последним данным сократился до 25 долларов и продолжит сокращаться. Накануне Минфин США продлил до 1 ноября 2023 года разрешение на проведение связанных с энергоносителями сделок для ряда российских банков, что также свидетельствует о том, что мировая экономика не может обойтись без наших энергоносителей», – объяснил Абрамов.
Последние данные Всемирного банка констатируют тот факт, что Россия вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира впервые с 2014 года. По итогам 2022 года наша страна заняла 8-е место. Россия произвела товаров и услуг на 2,3 трлн долларов. Крупнейшей же экономикой мира по-прежнему является США с номинальным ВВП в 25,46 трлн долларов. Второе место занял Китай (17,94 трлн долларов), третье — Япония (4,17 трлн долларов).
«Теперь непосредственно к рынку. Что влияет на рост рынка? Поступление денежных средств. Ставки по депозитам на рекордно низких значениях. Люди ищут более высокие доходности, а это традиционно облигации и дивиденды российских компаний. В частности, брокерский счет имеют 31% граждан России (+36% г/г, согласно отчету ЦБ). То есть все больше и больше людей изучают правила инвестирования и приходят на фондовый рынок», – сообщил эксперт.
В отсутствие других возможностей для инвестирования (депозиты, но и волатильные криптовалюты и рынок недвижимости), по мнению собеседника ФАН, деньги придут на российский фондовый рынок: в акции, облигации и деривативы, то есть структурированные инструменты. Сумму, в данном случае, оценить сложно.
«А вот с дивидендами чуть проще. Как дивиденды влияют на рынок? Можно вспомнить, что в период с конца декабря 2022 г. по начало февраля 2023 г., когда только две компании нефтегазового сектора ЛУКОЙЛ и Газпромнефть суммарно выплатили около 270 млрд руб. Это огромный поток денежных средств, который в значительной степени был реинвестирован в рынок. В этот период индекс Мосбиржи вырос на 10%, а также неплохо приросли обороты торгов», – отметил Вячеслав Абрамов.
Аналогичная ситуация, по мнению эксперта, с высокой долей вероятности, ждет Россию и в ближайшие 3 месяца. Так, в начале лета на рынок снова начнут поступать дивиденды ЛУКОЙЛа на общую сумму 140 млрд рублей и Сбера на общую сумму 565 млрд рублей. К этому стоит добавить эффект от потенциальных выплат других нефтяников и компаний других секторов, часть из которых уже объявили о дивидендах. Например, компании электроэнергетики.
«Суммарно по мнению многих аналитиков на рынок поступит 2,5-3 трлн рублей в течении года, большая часть в ближайшие 3 месяца. С моей точки зрения половина этих дивидендов будет снова реинвестирована в акции и облигации. Поэтому на мой взгляд мы вполне можем увидеть рост российского рынка на 10-20% в ближайшие месяцы», – заключил эксперт.
Ранее экономист Александр Разуваев объяснил, в чем заключается привлекательность акций «Сбера».