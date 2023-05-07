В доме подорвавшегося в «Ниве» жителя Ейска нашли еще два СВУ

У жителя Ейска, который совершил самоподрыв в автомобиле «Нива» 6 мая, дома обнаружили еще два самодельных взрывных устройства. Оба были с дистанционным управлением, сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Известно, что погибший не был судим, он лишь получал штрафы за непристегнутый ремень безопасности. В настоящий момент правоохранители пытаются выяснить, для каких целей мужчина хранил СВУ. Также у него дома были найдены чертежи по их изготовлению.
Возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь полицейского и хранении взрывных устройств.
Напомним, 45-летний водитель забаррикадировался и погиб при взрыве машины, когда сотрудники ДПС остановили его для проверки документов.