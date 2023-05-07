Налоговый юрист Хаминский заподозрил блогера Блиновскую в незаконном обналичивании средств

По мнению Хаминского, суммы неуплаченных налогов, о которых идет речь в деле Блиновской, говорят о том, что она скрыла от налоговиков оборот в три миллиарда рублей. Такая большая сумма может говорить об участии блогера в незаконных схемах, уверен юрист.