Налоговый юрист Хаминский заподозрил блогера Блиновскую в незаконном обналичивании средств

Блогер Елена Блиновская могла быть участницей незаконных схем по обналичиванию средств со счетов компаний в собственность владельцев бизнеса, заявил налоговый юрист Александр Хаминский.
Руководители и собственники бизнеса, которые раньше использовали корпоративные средства для собственных средств, после появления автоматизированных систем контроля были вынуждены искать другие способы вывода финансов. Как отметил юрист в интервью «Экономика сегодня», сегодня в схемах по обналичиванию средств часто используются небольшие юридические лица или индивидуальные предприниматели.
По мнению Хаминского, суммы неуплаченных налогов, о которых идет речь в деле Блиновской, говорят о том, что она скрыла от налоговиков оборот в три миллиарда рублей. Такая большая сумма может говорить об участии блогера в незаконных схемах, уверен юрист.
По его словам, налоговые службы и следователи могут найти следы подобных операций после изучения источников дохода Блиновской. Также он призвал проверить других популярных инфлюэнсеров на предмет незаконного получения средств.
Ранее Национальная служба новостей сообщала, что в Минцифры опровергли слухи о разработке законодательного регулирования деятельности блогеров.