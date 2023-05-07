Иранский министр пообещал Сирии помощь в восстановлении критической инфраструктуры

Исламская Республика сыграла значимую роль в сохранении официальной власти в САР.
Министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабян выступил с речью в Дамаске, заявив о готовности Тегерана помочь Сирии с восстановлением инфраструктуры.
В качестве главной сферы он обозначил энергетический комплекс. Сейчас Сирийская Арабская Республика (САР) потребляет около 2,5 тыс. МВт электроэнергии. И при помощи Ирана в Алеппо уже были отремонтированы два энергоблока местной электростанции.
Готовятся к реализации проекты двух газовых ТЭС. Кроме того, Мехрабян пообещал, что Тегеран поможет Дамаску со строительством водных каналов, ирригационных и дренажных систем для поддержки многовековой сельскохозяйственной отрасли.
Министр водных ресурсов САР Таммам Раад, со своей стороны, заявил, что ранее был подписан контракт на возведение двух очистных сооружений. Работы выполняют частные компании, ведутся переговоры об открытии новых кредитных линий.