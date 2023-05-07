Иранский министр пообещал Сирии помощь в восстановлении критической инфраструктуры

В качестве главной сферы он обозначил энергетический комплекс. Сейчас Сирийская Арабская Республика (САР) потребляет около 2,5 тыс. МВт электроэнергии. И при помощи Ирана в Алеппо уже были отремонтированы два энергоблока местной электростанции.