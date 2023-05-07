Росгвардия рассказала о работе саперов на месте взрыва машины Захара Прилепина

Саперы изучают территорию, где произошло покушение на российского писателя Захара Прилепина. Об этом сообщили в Росгвардии.
Специалисты работают у поселка Пионерский в Нижегородской области. Они занимаются поиском взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на месте подрыва машины российского писателя, говорится в сообщении
У Прилепина при госпитализации были диагностированы тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. В больницу публицист поступил в сознании.
Сегодня утром Прилепина вывели из искусственной комы. Писатель находится в стабильном состоянии.