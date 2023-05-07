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Росгвардия рассказала о работе саперов на месте взрыва машины Захара Прилепина

Происшествия
Росгвардия рассказала о работе саперов на месте взрыва машины Захара Прилепина

Саперы изучают территорию, где произошло покушение на российского писателя Захара Прилепина. Об этом сообщили в Росгвардии.

Специалисты работают у поселка Пионерский в Нижегородской области. Они занимаются поиском взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на месте подрыва машины российского писателя, говорится в сообщении

У Прилепина при госпитализации были диагностированы тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. В больницу публицист поступил в сознании.

Сегодня утром Прилепина вывели из искусственной комы. Писатель находится в стабильном состоянии.
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