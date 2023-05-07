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Поджигателя сухой травы задержали в Абатском районе Тюменской области

Происшествия
Поджигателя сухой травы задержали в Абатском районе Тюменской области

Мужчину, устроившего пал сухой травы в Абатском районе Тюменской области, задержали. Об этом сообщила пресс-службе департамента лесного комплекса региона.

Возле села Смоленка, где его задержали, 6 мая произошел ландшафтный пожар. Мужчина поджигал траву возле дороги.

Сейчас в регионе действует девять лесных и четырнадцать ландшафтных пожаров. Вчера из-за лесного пожара эвакуировали тюменскую деревню Ушакова.

Ранее издание A42.RU сообщало, что в садовом товариществе под Тюменью огонь охватил 32 дачных дома. В населенном пункте установилась ветреная и сухая погода, что усложняет тушение пламени.
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