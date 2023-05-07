Депутат Вассерман раскрыл, почему республиканцы в Сенате США отказываются поднимать потолок госдолга

Группа из 43 республиканцев в Сенате США отказалась поднимать потолок госдолга без предварительного сокращения государственных расходов администрацией Белого дома. Об этом сообщают СМИ.
Данный шаг представляет собой представляет собой типичный пример политических торгов. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом ФАН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Думаю, в конце концов поднимут, но до этого все-таки постараются выжать из руководства демократической партии побольше уступок. Как именно это сделают, как будут торговаться, не знаю. Однако, требование сократить государственные расходы, требование, на мой взгляд, логичное. Без сокращения расходов, при данном уровне доходов, естественно будут расти дефицит бюджета и государственный долг», — прокомментировал парламентарий.
Анатолий Вассерман также указал, какие именно, на его взгляд, расходы должны быть сокращены с точки зрения республиканцев.
«В первую очередь это помощь Украине, но не только. Там хватает и других проблем. В частности, сейчас очень много идет на пособия разным слоям населения. Многие сидят на этих выплатах уже по несколько поколений. Демократы выступают за продолжение таких пособий просто потому что получатели этих денег голосуют за тех, кто им их дает. Против этого как раз и выступают республиканцы», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он подчеркнул, что, по его мнению, в вопросе сокращения государственных расходов две стороны, как это всегда и бывает, будут стараться прийти к компромиссу.
«Демократы постараются не урезать расходы, а республиканцы, соответственно, будут бороться за сокращение», — подытожил народный избранник.
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