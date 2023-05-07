Боевики ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области

Село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Украинские боевики наносили удары по центру населенного пункта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате обстрела пострадала местная жительница. У женщины диагностировано серьезное ранение нижних конечностей.
«Бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место. Вся дополнительная информация позже», — подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.
Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее привел статистику обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ.