Росгвардейцы помогли мотоциклисту, попавшему под машину на северо-западе Москвы

Московские росгвардейцы помогли водителю мотоцикла, получившему травмы в результате столкновения с легковым автомобилем. Об этом говорится на сайте ведомства.
В заявлении указано, что авария произошла на улице Сосновая в Северо-западном административном округе. При этом свидетелями ДТП стали силовики, которые в этот момент проезжали мимо.
Сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь и инспекторов ГИБДД. После этого они начали оказывать пострадавшему гражданину доврачебную помощь.
«В ходе беседы 24-летняя москвичка, управлявшая автомобилем, пояснила, что отвлеклась на ребенка и не заметила мотоциклиста», — указано в заявлении.
Представители ведомства добавили, что 43-летнего мужчину доставили в одну из местных больниц. Медики диагностировали у байкера несколько повреждений различной степени тяжести.
Ранее женщина за рулем машины пробила стену торгового центра «Заневский каскад» в Санкт-Петербурге. Она перепутала педали газа и тормоза, когда пыталась припарковаться.