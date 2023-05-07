Жителей деревни Белый Яр в Курганской области эвакуируют из-за природного пожара

Эвакуация жителей деревни Белый Яр в Курганской области проводится в превентивных целях из-за угрозы природного пожара. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Пожарно-спасательные подразделения на данный момент защищают деревню в Кетовском муниципальном округе от ландшафтного пожара. Огнем охвачено три тысячи километров.
МЧС сообщает, что угрозу распространения огня создает сильный порывистый ветер, скорость которого превышает 16 метров в секунду. В регионе также наблюдается аномально жаркая погода — свыше 28 градусов тепла. Сейчас на месте работают 57 человек от МЧС и 13 единиц спецтехники.
Ранее кузбасские пожарные эвакуировали из горящих пятиэтажек 14 человек. Об этом сообщает A42.RU.