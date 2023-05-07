Жителей деревни Белый Яр в Курганской области эвакуируют из-за природного пожара

МЧС сообщает, что угрозу распространения огня создает сильный порывистый ветер, скорость которого превышает 16 метров в секунду. В регионе также наблюдается аномально жаркая погода — свыше 28 градусов тепла. Сейчас на месте работают 57 человек от МЧС и 13 единиц спецтехники.