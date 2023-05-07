Глава турецкого МИД Чавушоглу сообщил об отсутствии прогресса в вопросе присоединения Швеции к НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в процессе вступления Швеции в НАТО нет никакого прогресса. На это политик указал в ходе интервью для телеканала Haberturk.
Глава ведомства напомнил, что основное требование Анкары относительно членства Стокгольма в военном блоке связано с терроризмом. Главным образом речь идет об искоренении пропаганды экстремизма, а также пресечении сбора средств на соответствующую деятельность.
«Принятие закона (в Швеции, о терроризме) недостаточно. Ожидаем конкретных шагов», — подчеркнул Чавушоглу.
При этом ранее министр рассказал, что США просили Турцию отправить в зону украинского конфликта ЗРК С-400. Однако власти республики отказались передать ВСУ технику, закупленную у России.