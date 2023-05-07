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Прощание с актером Александром Тютрюмовым пройдет в Петербурге 10 мая

Общество
Прощание с актером Александром Тютрюмовым пройдет в Петербурге 10 мая

Прощание с актером Александром Тютрюмовым пройдет 10 мая в петербургском кинотеатре «Родина», расположенном на улице Караванной. Об этом говорится в заявлении студии «Ленфильм».

Траурная церемония начнется в 10:00 и продлится два часа. При этом отпевание звезды сериала «Убойная сила» состоится в храме Рождества Христова на Песках. Церковь находится на улице 6-я Советская.

О смерти артиста стало известно в воскресенье утром. Согласно предварительным данным, Тютрюмов ушел из жизни вследствие острого воспаления брюшной полости.
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