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Глава МИД Турции Чавушоглу: введение санкций против России рискованно для энергетики страны

Политика
Глава МИД Турции Чавушоглу: введение санкций против России рискованно для энергетики страны

Заявления турецкой оппозиции о необходимости присоединения к антироссийским санкциям Запада рискованны для экономического и энергетического секторов страны. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Недавно представители оппозиции заявили о необходимости Турции присоединиться к антироссийским санкциям. В свою очередь Чавушоглу заявлял, что Анкара не станет поддерживать односторонние рестрикции Запада, но и не позволит обходить их.

«Эти заявления очень рискованны для отечественной экономики и энергетики. Нужно понимать это», — сказал Чавушоглу в интервью Habertürk.

Глава внешнеполитического ведомства Турции также сообщил, что Анкара отказала США в передаче Украине своих системы ЗРК С-400. Он отметил, что Вашингтон отправлял несколько предложений по данному вооружению.
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