Блогер Манукян: у Байдена есть все шансы уйти в мир иной на должности президента

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, призвав не допустить победы на выборах в 2024 году своего конкурента, которого он назвал «Обамой». Об этом он сообщил в ходе интервью One-on-one на телеканале MSNBC. По всей вероятности 80-летний Джо Байден имел в виду своего предшественника Дональда Трампа.