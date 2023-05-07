Блогер Манукян: у Байдена есть все шансы уйти в мир иной на должности президента

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, призвав не допустить победы на выборах в 2024 году своего конкурента, которого он назвал «Обамой». Об этом он сообщил в ходе интервью One-on-one на телеканале MSNBC. По всей вероятности 80-летний Джо Байден имел в виду своего предшественника Дональда Трампа.
«Мы не можем позволить Обаме… Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад, и вновь стать президентом», – сказал Байден.
Ранее действующий американский лидер сообщил о намерении баллотироваться еще на один срок.
Блогер, журналист Вадим Манукян считает, что должность президента должен занимать политик, который имеет не только отменные физические, но и умственные характеристики. Соответствующим мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН.
«Не далек тот час, когда Джо Байден забудет, как зовут его самого. У него, очевидно, прогрессирует деменция. У Джо есть все шансы уйти в мир иной будучи на должности президента, если его переизберут. Все же, я считаю, что глава государства должен быть в отменной форме и дело даже не в возрасте. Многие и в 100 лет остаются с неискаженным восприятием мира и с нормальной памятью. Надеюсь, американцы не допустят, чтобы этот дедушка остался в Белом Доме после 2024 года. Уверен, что с приходом другого лидера градус напряженности в мире снизится», – отметил Манукян.
Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что данные о коррупции Байдена грозят его избирательной кампании.