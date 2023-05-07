Израиль вернет домой попавшегося на контрабанде оружия иорданского депутата

Еврейские правоохранители считают, что депутат с начала 2022 года провел не менее 12 подобных операций. Он был взят с поличным во второй половине апреля. При нем находились сумки с более чем 200 единицами стрелкового оружия. При этом парламентарий пользовался дипломатическим паспортом, перевозя также электронные сигареты, золото и редких птиц.