Израиль вернет домой попавшегося на контрабанде оружия иорданского депутата

Парламентария подозревают в причастности к нескольким эпизодам перевозки незаконных грузов.
Израильские власти отпустили иорданского законодателя Имада аль-Адвана на родину после того, как он пытался провезти контрабандой через границу сотни винтовок и пистолетов.
Еврейские правоохранители считают, что депутат с начала 2022 года провел не менее 12 подобных операций. Он был взят с поличным во второй половине апреля. При нем находились сумки с более чем 200 единицами стрелкового оружия. При этом парламентарий пользовался дипломатическим паспортом, перевозя также электронные сигареты, золото и редких птиц.
Мужчина был возвращен в свою страну для «дальнейшего расследования и осуществления правосудия».
«Я не думаю, что данный эпизод связан с Иорданией в целом. Речь идет об отдельном безответственном преступном акте. Я не хочу возлагать вину на все правительство или весь парламент», — прокомментировал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.
Предположительно, переправленное чиновником оружие попало в руки палестинских боевиков, которые используют его против израильтян. Особо опасно это явление на фоне очередного обострения на Западном берегу реки Иордан.