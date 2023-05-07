Команда ЯRUS: бесплатно посетить Военно-медицинский музей 9 мая в Петербурге сможет каждый

Уникальные экспонаты, редкие архивы и традиции милосердия: Военно-медицинский музей Санкт-Петербурга откроет свои двери бесплатно для всех 9 мая. Что планируется в честь празднования Дня Великой Победы и что именно увидят посетители одного из крупнейших медицинских музеев мира, рассказала команда соцсети ЯRUS.
Музей медицины России и военно-медицинской службы — единственное учреждение подобного типа в стране: посетители увидят коллекции экспонатов первых медицинских музеев Российской империи и Советского Союза, в том числе времен Великой Отечественной войны.
Как профессионалы, так и заинтересованные отечественной историей, найдут для себя интересное: тематические залы содержат уникальные экспозиции. Это коллекции различных музеев — Николая Пирогова, Военно-санитарного, военно-медицинской службы Красной армии, Красного Креста и Хирургического.
«Деятельность военно-медицинского музея имеет большое значение для сохранения наследия: спасены коллекции первых медицинских музеев Российской империи и Советского союза, обобщен опыт советской медицины в Великую Отечественную войну, собрано свыше 300 персональных фондов выдающихся ученых и врачей. Также был сформирован архив военно-медицинских документов — более 60 млн единиц хранения», — рассказали представители военно-медицинского музея.
В российской соцсети ЯRUS представители учреждения пригласили посетить музейно-патриотический комплекс «Медицина Великой Победы»: 8–9 мая для зрителей также пройдет демонстрация документальных фильмов в рамках II Майского фестиваля правильного кино. В День Победы вход в музей будет бесплатным.
«В прошлом году мы завели аккаунт в социальной сети ЯRUS. Сначала было немного непривычно, но после нескольких недель использования привыкаешь. Мы и дальше готовы радовать наших подписчиков интересными публикациями: от анонсов мероприятий до фотографий», — рассказали представители учреждения.
«Морской батальон», «Она защищает Родину», «Подводная лодка Т9» и «Валерий Чкалов»: для аудитории ЯRUS старейшая киностудия Ленфильм подготовила картины о подвигах периода Великой Отечественной войны, от лент о сильных духом партизанах до фильмов о моряках-героях. Пользователи могут насладиться кино о годах войны в российской социальной сети ЯRUS.