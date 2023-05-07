Команда ЯRUS: бесплатно посетить Военно-медицинский музей 9 мая в Петербурге сможет каждый

Уникальные экспонаты, редкие архивы и традиции милосердия: Военно-медицинский музей Санкт-Петербурга откроет свои двери бесплатно для всех 9 мая. Что планируется в честь празднования Дня Великой Победы и что именно увидят посетители одного из крупнейших медицинских музеев мира, рассказала команда соцсети ЯRUS.