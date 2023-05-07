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Китай и Пакистан включили Афганистан в инициативу «Один пояс, один путь»

Политика
Китай и Пакистан включили Афганистан в инициативу «Один пояс, один путь»

Кабул будет включен в инициативу КНР «Один пояс, один путь» по итогам переговоров «Талибана»✱ с властями Пакистана и Китая, сообщает Bloomberg.

Авторы статьи пишут, что Исламабад и Пекин включили Афганистан в Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК). Этот экономический проект оценивается в 60 миллиардов долларов и является частью китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Bloomberg сообщает, что Афганистан рассчитывает на дополнительные инвестиции КНР в сферу энергетики. Ранее китайская компания Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas заключила соглашение с талибами о добыче нефти на территории страны.

Ранее Китай и Россия договорились о возобновлении речного грузового сообщения между портовым городом Тунцзян и Еврейской автономной республикой.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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